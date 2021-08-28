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ABD: Afganistan'daki iki üst düzey DEAŞ mensubu öldürüldü

ABD güçlerinin Afganistan'ın Nangahar ilinde DEAŞ'ın Afganistan koluna yönelik düzenlediği saldırıda 2 üst düzey DEAŞ mensubunun öldüğü, birinin de yaralandığını bildirildi.

46 Dakika Önce
2021-08-28 20:20:05
ABD: Afganistan'daki iki üst düzey DEAŞ mensubu öldürüldü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Taylor, ABD güçlerinin Afganistan'ın Nangahar ilinde DEAŞ'ın Afganistan koluna yönelik düzenlediği saldırıda 2 üst düzey DEAŞ mensubunun öldüğünü, birinin ise yaralandığını açıkladı.

Tümgeneral Taylor, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile ortak düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li general, Amerikan ordusuna ait insansız hava araçlarıyla Nangahar'da düzenlenen saldırıya ilişkin "İki üst düzey DEAŞ hedefinin öldürüldüğünü, birinin de yaralandığını teyit ediyorum ve bildiğimiz kadarıyla herhangi bir kayıp yok." dedi.

Öldürülen terör örgütü DEAŞ mensuplarına ilişkin başka detay vermeyen Taylor, öldürülen kişilerin perşembe günü Kabil'deki terör saldırısı ile doğrudan ilişkili olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Kirby ise saldırının sadece ABD istihbaratının verdiği bilgi üzerinden düzenlendiğini ve Taliban'dan bu konuda herhangi bir destek almadıklarını dile getirdi.

ABD güçlerinin Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında tahliyelere devam ettiğini kaydeden Kirby, ABD askerlerinin de tahliye edilmeye başlandığını kaydetti.

Kabil'de 5 bin civarında ABD askeri olduğu biliniyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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