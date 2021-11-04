ABD: Afganistan'da 10 sivili öldürdüğümüz drone saldırısı yasa dışı değil

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) baş müfettişi, Kabil'de Ağustos ayında drone saldırısında 10 sivilin öldürülmesinin hiçbir yasayı ihlal etmediğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) baş müfettişi, Kabil'de Ağustos ayında drone saldırısında 10 sivilin öldürülmesinin hiçbir yasayı ihlal etmediğini ifade etti.

ABD, 29 Ağustos'ta düzenlediği saldırıda, Kabil Havalimanı'ndaki Amerikan güçlerine tehdit oluşturan IŞİD mensuplarını hedef aldığını iddia etmişti.

Ancak iddiaya rağmen saha kaynakları, saldırıda 7'si çocuk 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD, bu bilgiyi bir süre sonra kabul etmişti. Pentagon, dün konuya ilişkin nihai bulgularını paylaştı.

"Sivilleri öldürdük ama yasayı ihlal etmiyor"

ABD Hava Kuvvetleri Baş Müfettişi Korgeneral Sami Said, konuyla ilgili raporda, ''İncelemede, savaş yasası dahil hiçbir yasanın ihlal edilmediği sonucuna ulaşıldı. Doğrulama yanlılığı ve iletişimsizlik hamle hatalarıyla birleşince ortaya üzücü sivil can kayıpları çıktı'' ifadelerine yer verdi.

Said, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, olayı ''kötü niyet içermeyen bir hata'' diye nitelendirdi.

Korgeneral, operasyonda görev alanların gerçekten ''saldırı tehdidi olduğuna inandığını'' belirtti. Said, "'Bu kişi şüpheli biri' dediğinizde, yaptığı her şeyi bu mercekten görmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News, T24

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.