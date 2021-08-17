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TIMETURK / DÜNYA / ABD, Afgan hükümetinin milyarlarca dolarlık rezervini dondurdu

ABD, Afgan hükümetinin milyarlarca dolarlık rezervini dondurdu

ABD Hazine Bakanlığının, Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervlerini dondurduğu bildirildi.

12 Dakika Önce
2021-08-17 22:05:25
ABD, Afgan hükümetinin milyarlarca dolarlık rezervini dondurdu

The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarıldı.

Söz konusu kararın Hazine Bakanı Janet Yellen ve Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) yetkililerince alındığı belirtilen haberde, bir hükümet yetkilisinin ise daha önce yaptığı açıklamada Afgan hükümetinin ABD'de sahip olduğu merkez bankası varlıklarının hiçbirinin Taliban'a verilmeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri hatırlatıldı.

Haberde, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'ın Amerikan yardımına büyük ölçüde bağımlı olduğu ve bu yardımın şu an tehlikede olduğu ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Afganistan Merkez Bankasının nisan ayı itibarıyla 9,4 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu belirtilen haberde, bunun ülkenin yıllık ekonomik üretiminin kabaca 3'te 1'ine tekabül ettiği ve bu rezervlerin büyük çoğunluğunun halihazırda Afganistan'da tutulmadığı kaydedildi.

Haberde, kesin miktarı belirsiz olmasına rağmen ABD'de milyarlarca doların tutulduğu belirtilerek, Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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