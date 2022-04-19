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ABD, 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı: Listede Türkiye de var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Türkiye dahil 90 ülkeyi “Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken” ülkeler listesinden çıkardığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-19 12:55:13
ABD, 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı: Listede Türkiye de var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülkeyi “Covid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken” ülkeler listesinden çıkardı.

CDC, bu ülkeler için yaptığı uyarı seviyesini dörtten üçe düşürdü. Aşısız ABD'li vatandaşların, üçüncü seviyede bulunan ülkelere gitmesi önerilmiyor. Bu kategoride Türkiye dışında, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler de yer alıyor.

'SEYAHAT ETMEYİN' KATEGORİSİNDE HİÇBİR ÜLKE BULUNMUYOR

CDC tarafından yapılan açıklamada, dördüncü uyarı seviyesinin isminin “Özel durumlar/Seyahat Etmeyin” şeklinde revize edildiği ve “çok hızlı yükselen (Kovıd-19) vaka sayıları gibi özel durumlar”ın olduğu ülkeleri kapsadığı belirtildi. Bu uyarı seviyesinde, şu an hiçbir ülke bulunmuyor. .

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