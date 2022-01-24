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ABD, 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

2 Saat Önce
2022-01-24 23:58:32
ABD, 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınaktan kaynaklı gerilim tırmanırken; ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek üzere planlar yapıyor.

Günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimi tırmandırdığını belirten Kirby, "Başkan'ın talimatı üzerine ve Bakan Austin tavsiyesi doğrultusunda ABD, orduyu yurt içinde ve dışında teyakkuza geçirmek üzere adımlar attı. Bu minvalde, harekete geçirilmesi halinde NATO Mukabele Gücü'ne destek de dahil olmak üzere bir dizi beklenmedik duruma yanıt vermeye hazırlar." ifadesini kullandı.

Kirby, şu aşamada 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini ve ileriki günlerde bu konudaki kararlara göre detaylar vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu askerlerin sadece NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi halinde sevk edileceğini belirten Kirby, şu aşamada herhangi bir karar verilmediğinin altını çizdi.

Sözcü Kirby, bu askerlerin ABD'den gönderilebileceği gibi bölgeden de kaydırılabileceğini kaydetti.

ABD'nin BM Büyükelçisi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Pandora'nın kutusunu açar

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise düzenlediği basın toplantısında, Rusya'yı askeri faaliyetler dışında siber saldırı, paramiliter faaliyetler ve dezenformasyon kampanyaları yürütmekle suçladı.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı faaliyetlerinin sadece bölgesel olmadığını" ve Ukrayna'yı tehdit etmesinin Ukrayna sorunundan çok daha büyük olduğunu ifade eden Thomas Greenfield, işgalin, Pandora'nın kutusunu açacağı uyarısı yaptı.

127 bin Rus askeri sınırda

Thomas Greenfield, "Sınıra 127 bin asker konuşlandırıldığını görüyoruz. Ruslar, Belarus'a da asker gönderdi." dedi.

Ukrayna-Rusya krizine diplomatik çözüm çabalarını devam ettirdiklerini belirten Thomas Greenfield, işgal durumunda Rusya'ya "agresif yaptırımlar" uygulayacaklarını söyledi. AA .

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