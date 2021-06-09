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ABD 500 milyon doz Pfizer aşısı satın alacak

ABD, düşük gelirli ülkelere gönderilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BionTech koronavirüs aşısı satın alacak.

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Google News - Timeturk
09.06.2021 23:09:19
ABD 500 milyon doz Pfizer aşısı satın alacak

Amerikan basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Başkan Joe Biden'ın yarın G7 Liderler Zirvesi öncesi İngiltere'de aşı çalışmalarına ilişkin bir duyuru yapacağını belirtti.

Yetkililer, Biden'ın COVAX kapsamında düşük gelirli ülkeler ile paylaşılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını ve bu aşıların dağıtımının gelecek yıl içinde tamamlanacağını duyuracağını aktardı.

Kaynaklara göre, söz konusu 500 milyon doz aşının 200 milyon dozu bu yıl içinde tamamlanacak.

Biden, bu sabah Avrupa gezisi için Washington'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 Zirvesi kapsamında aşı programı açıklayacağını kaydetmişti.

ABD yönetimi, haziran sonuna kadar dünyaya 55 milyonu AstraZeneca, 25 milyonu ise Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson and Johnson olmak üzere 80 milyon aşı dağıtmayı amaçlıyor.

Biden, 3 Haziran'da dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programının detaylarını açıklamış, "Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek" bilgisini paylaştı.

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını ifade etti.

ABD'nin AstraZeneca aşısını diğer ülkelere göndermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), bu aşının kullanımına onay vermesi gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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