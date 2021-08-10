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TIMETURK / DÜNYA / ABD '11 Eylül' ile ilgili gizli tutulan belgeleri paylaşacak

ABD '11 Eylül' ile ilgili gizli tutulan belgeleri paylaşacak

Biden yönetimi, 11 Eylül saldırıları ile ilgili gizli tutulan belgelerin kurbanların aileleriyle paylaşılacağını açıkladı.

8 Saat Önce
2021-08-10 08:06:12
ABD '11 Eylül' ile ilgili gizli tutulan belgeleri paylaşacak

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ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırılara ilişkin daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.

11 Eylül terör saldırılarının kurbanlarının aileleri geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek saldırılara ilişkin bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan bu yıl 20. yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti.

ABD hükümeti, Suudi Arabistan hükümetinin saldırılardaki rolüne ilişkin belgeleri gizlemekle eleştiriliyor.

Kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda "Suudi Arabistan'ın rolü olduğu" iddiasıyla bu ülkeye dava açmıştı. Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden, "Yönetimim yasa gereği maksimum düzeyde şeffaflık sağlama konusunda kararlı." ifadesini kullandı.

Joe Biden, Adalet Bakanlığının ABD hükümetinin daha önce gizli tuttuğu belgeleri yeniden gözden geçirme ve kurbanların aileleriyle paylaşmaya yönelik adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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