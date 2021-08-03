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ABD, 100 ülkeye aşı gönderecek

Beyaz Saray, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağını duyurdu.

2 Gün Önce
2021-08-03 20:36:40
ABD, 100 ülkeye aşı gönderecek

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla küresel mücadele kapsamında ABD'nin 60'tan fazla ülkeye 110 milyon doz aşı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz Kovid-19 aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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