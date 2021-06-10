Abbasiler döneminden kalma bin yıllık yumurta bulundu

İsrailli arkeologlar, Yavneh kentinde yaptıkları kazı çalışması sırasında Abbasi döneminden kalma bin yıllık bir tavuk yumurtası buldu.

İsrailli arkeologlar, Yavneh kentinde yaptıkları kazı çalışması sırasında Abbasi döneminden kalma bin yıllık bir tavuk yumurtası buldu.

Antik kentin sanayi bölgesinde çalışma yürüten İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan (IAA) arkeologlar bir foseptik çukurunda kırılmadan kalan yumurtayı kırmadan çıkarmayı başardı.

Kazı çalışmalarının başında bulunan Alla Nagorsky, Haaretz'e yaptığı açıklamada, "Bulduğumuza şaşırdık. Zaman zaman yumurta kabuğu parçaları buluyoruz, ama bütün bir yumurta olağanüstü bir şeydi." dedi.

Yumurta, asırlar boyu çatlamadan, çürümeden korunmuştu.

Yetkililere göre yumurta foseptik çukuruna düşmüş ya da yerleştirilmişti ve anaerobik şartlarda korunmasını sağlayan atıklarla kaplanmıştı.

Ancak yumurtanın incelenmek üzere laboratuvara getirilmesinin ardından burada kırıldığı bildirildi.

IAA'dan Dr. Lee Perry Gal, yumurtanın kırılsa bile içinde sarısından bir miktar kaldığını, bunun da DNA araştırması yapma adına hala bir şans olduğunu dile getiriyor.

Yine IAA'dan bir araştırmacı, kırılan kabukları yeniden restore etti.

Yumurtanın İslami dönemden kalma olduğunun kanıtı; 1.20 metreye 80 santimetre yüksekliği sahip foseptik çukurunda, 7'inci yüzyıldan 11. yüzyılın sonlarına kadar tüm Abbasi döneminin tipik özelliklerine haiz kemikten yapılmış üç oyuncak bebek ile bir de kandil bulunmasıydı.

Nagorsky, yaklaşık 1000 yıl önceki kandilin sadece Abbasi döneminin sonlarında yapılmış olduğu bilgisini paylaşıyor ve böylece yumurtanın da o döneme ait olduğunu ifade ediyor.

İsrailli arkeologlar, Yavneh'de Bizans döneminden kalma antik sanayi bölgesini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.