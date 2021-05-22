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Abbas ile Kralı Selman son gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

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22.05.2021 08:13:07
Abbas ile Kralı Selman son gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas ile Kral Selman telefonda görüştü.

Ülkesinin, Filistin halkını ve onun haklı davasını destekleyen değişmez tutumunu teyit eden Kral Selman, Suudi Arabistan'ın, Arap ve İslami kesimlerin yanı sıra ilgili ülkelerle, işgalci İsrail'in Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarını durdurmak için sürekli çaba gösterdiğini ifade etti.

Kral Selman, Filistin davasına ülkesinin desteğinin İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve etkin taraflar çerçevesinde sürdürülmesi için Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı görevlendirdiğini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Suudi Arabistan'ın destekleyici tutumundan dolayı teşekkürlerini iletti ve Riyad'ın bu duruşunun, Filistin meselesine yönelik tarihi ve onurlu tutumunu tamamladığını aktardı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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