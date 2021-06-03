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AB, Yunanistan'dan Türkiye sınırındaki 'ses topu' hakkında bilgi istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın göçmenlerin geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran 'ses topu' yerleştirmesinden 'endişeli' olduğu ve Atina'dan konu hakkında bilgi istediği bildirildi.

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Google News - Timeturk
03.06.2021 14:52:08
AB, Yunanistan'dan Türkiye sınırındaki 'ses topu' hakkında bilgi istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın göçmenlerin geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran "ses topu" yerleştirmesinden "endişeli" olduğu ve Atina'dan konu hakkında bilgi istediği bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, AB'nin dış sınırlarındaki altyapıdan üye ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlattı.

Sınırlarda alınacak tüm tedbirlerin orantılı olması, temel haklara ve iltica hukukuna saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Jahnz, şunları dile getirdi:

"AB Komisyonu, ses topu adı verilen ekipmanın kullanıldığına yönelik haberlerden endişe duymaktadır. Görünüşe göre bu ekipman sınır geçişlerini caydırmak için kullanılıyor. AB Komisyonu, Yunanistan makamlarıyla irtibat halindedir. Kendilerinden bu konuda bilgi istedik."

Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için "dijital bariyer" kurulduğu bildirilmişti. AB'nin sağladığı 3,7 milyar dolarla 200 kilometrelik sınırdan Avrupa'ya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurulan sistemin test edildiği belirtilmişti.

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edilmişti.

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve "ses topu" olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem insan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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