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AB Yüksek Temsilcisi, 2021'i jeopolitik sınamalarla dolu 'geçişler yılı' olarak tanımladı
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AB Yüksek Temsilcisi, 2021'i jeopolitik sınamalarla dolu 'geçişler yılı' olarak tanımladı

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 2021'in geçişler yılı olduğunu, Kovid-19 salgını dışında pek çok jeopolitik meydan okuma ile karşılaşıldığını, buna karşın olumlu gelişmeler de yaşandığını belirtti.

1 Saat Önce
2021-12-27 22:03:43
AB Yüksek Temsilcisi, 2021'i jeopolitik sınamalarla dolu 'geçişler yılı' olarak tanımladı

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, seneyi değerlendirmek için kaleme aldığı yazıda 2021'i "geçişler yılı" olarak tanılarken, "Güç politikasıyla yoğunlaşan jeopolitik değişiklikler AB ve değerlerine tekrar tekrar meydan okudu." ifadelerini kullandı. Türk Telekom

Kovid-19 salgının tahmin edilenden daha uzun sürdüğünü ve Omicron varyantının kısıtlamaların geri getirilmesine yol açtığını belirten Borrell, AB'nin 2021'de 250 milyon doz paylaşma hedefine ulaştığını, hedefin 2022'nin yarısı itibarıyla 700 milyon doz olduğunu bildirdi.

Borrell, salgının dışında Belarus, Ukrayna, Mali, Sudan, Afganistan, Etiyopya, Venezuela ve Bosna Hersek'teki krizlerin AB'nin gündeminde olduğunu anımsatarak, çok taraflılığı destekleyen politikalar, göç, enerji, iklim krizleri ve dijital dönüşüm ile dengeli biçimde mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi.

Olumlu gelişmeler

2021'de Stratejik Pusula'nın sunumunun yapılması gibi olumlu gelişmeler de olduğuna dikkati çeken Borrell, belgenin amacının AB'nin "güvenlik sağlayıcısı" olmasını sağlamak olduğunu, Mart 2022'de kabul edileceğini anımsattı.

Borrell, Joe Biden yönetimi altında AB-ABD ilişkilerinin yeniden iyileştiğini belirtse de "Afganistan ve AUKUS kararlarını" ise "talihsiz" olarak tanımladı. Yol sonuna doğru Çin ve Hint-Pasifik bölgeleri ile savunma alanında iş birliği konusunda fikir birliğine varıldığını ifade etti.

AB'nin Hint-Pasifi bölgesine yoğunlaştığını belirten Borrell, bölge ile yakın ilişkilerin ticaret, yatırım ve güvenlik açısından Köerfez ve Orta Asya ile ilişkiler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Borrell, Libya'daki durumun nispeten istikrara kavuştuğunu, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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