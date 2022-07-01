AB yolunda Kuzey Makedonya-Bulgaristan krizi

Fransa’nın, Kuzey Makedonya ile Bulgaristan’ın arasında yaşanan büyük sorunlar üzerinden çözüm için iletmiş olduğu maddelerin Kuzey Makedonya tarafından reddedilmesi dolayısı ile güncellenip tekrar iletmesi sonucu bu sefer daha ılımlı bir yaklaşım oldu