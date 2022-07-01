AB yolunda Kuzey Makedonya-Bulgaristan krizi
Fransa’nın, Kuzey Makedonya ile Bulgaristan’ın arasında yaşanan büyük sorunlar üzerinden çözüm için iletmiş olduğu maddelerin Kuzey Makedonya tarafından reddedilmesi dolayısı ile güncellenip tekrar iletmesi sonucu bu sefer daha ılımlı bir yaklaşım oldu
2022-07-01 16:40:48
Bugün Kuzey Makedonya koalisyon ittifakı yapacağı toplantı sonrasında halka maddeleri açıklanacak. Eğer milli değerler üzerinden büyük sorunlar olmazsa, en kısa zamanda mecliste oylamaya geçilecek.
Oylamada çoğunluk sağlandığı takdirde, yılan hikayesine dönen Bulgar vetosu kalkmış olacak. Böylelikle, Kuzey Makedonya ile birlikte bu süreçte beklemede kalan Arnavutluk için son fasıllar açılıp prosedür gereği tam üyelik sürecine doğru ilerleme sağlanacak.
Bakalım bugün bize neyi gösterecek! Makedon muhalefeti nasıl tepki verecek! Hükümetteki koalisyon ortaklarının hepsi tam destek verecek mi, yoksa koalisyon içinde kopmalar yaşanıp fırsattan ziyade erken seçim çanları mı çalacak!
Bugün, Kuzey Makedonya geleceği için çok önemli bir gün. .
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