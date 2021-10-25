AB üyesi 9 ülke, enerji piyasası reformuna karşı çıktı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke, artan enerji fiyatlarına karşı Birlik elektrik piyasasının revize edilmesine karşı çıktıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanlarının artan enerji fiyatlarını görüşmek üzere yarın Lüksemburg'da gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde Almanya, Hollanda, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka, Finlandiya, Estonya, İrlanda ve Letonya ortak bir mektup yayımladı.

Mektupta, enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel olduğu ve bunun AB ülkelerini de etkilediğine işaret edildi.

Artışın özellikle dar gelirlileri ve KOBİ'leri mağdur ettiği belirtilen mektupta, AB Komisyonunun üye ülkelerin artan enerji fiyatlarına karşı Birlik hukukuyla uyumlu biçimde uygulayabilecekleri tedbirleri içeren paketinin olumlu karşılandığı aktarıldı.

Mektupta, enerjide mevcut fiyat artışının, küresel ekonomik toparlanma ile fosil yakıtlarda arz ve talep faktörlerine bağlı olduğu vurgulanarak, artışın sorumlusunun "AB enerji piyasaları tasarımı veya iklim politikaları" olmadığı kaydedildi.

Enerji fiyatlarının ilkbaharda ortalama seviyelere dönmesinin beklendiği ifade edilen mektupta, AB gaz ve elektrik piyasalarının uzun yıllarda ve kademeli biçimde inşa edildiği, enerji piyasalarının tasarımına müdahalenin çok dikkatli düşünülmesi gerektiği bildirildi.

Mektupta, enerji fiyatlarındaki artışın fosil yakıt piyasalarından kaynaklandığı, bu duruma karşı AB doğal gaz ve elektrik piyasaları reformunun desteklenemeyeceğine işaret edildi.

Fransa, İspanya, Yunanistan, Çekya ve Romanya gibi ülkeler AB doğal gaz ve elektrik piyasalarının reform edilmesi ve elektrik üretimindeki kaynak fiyatlarının ayrıştırılması gerektiğini savunuyor.

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Kış aylarında Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması ve elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.

Avrupa'da tüketiciler, artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.