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AB ülkelerinden Ukrayna'ya 500 milyon euroluk askeri yardım

Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna'ya askeri destek için 500 milyon euroluk ilave yardımda bulunmak üzere uzlaştı.

3 Saat Önce
2022-05-25 07:46:22
AB ülkelerinden Ukrayna'ya 500 milyon euroluk askeri yardım

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB yardımı, Ukrayna ordusunun ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmasında imkan ve direncini, ayrıca Rusya'nın saldırısına karşı sivil halkın korunmasını destekleyecek.

Son yardımla birlikte AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplamı 2 milyar euroya ulaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "Bu destek Ukrayna'nın kendisini savunmasında Avrupa'nın çabalarının yalnızca bir bölümüdür. AB ve üye ülkeler desteğe devam etmekte kararlıdır. Savaşın başından beri yardım ediyoruz, savaş bitene kadar yardımı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'nin askeri yardımları silah ve malzemenin yanı sıra koruyucu ekipman, ilk yardım kitleri ve yakıt gibi kalemleri içeriyor. .

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