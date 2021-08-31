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AB ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin koronavirüse karşı tam olarak aşılandığını bildirdi.

14 Dakika Önce
2021-08-31 13:34:21
AB ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve aşılamalardaki son durum hakkında paylaşımda bulundu.

AB'de aşılama sürecinde önemli bir aşama kaydedildiğine işaret eden Von der Leyen, "AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i tam olarak aşılanmış durumda bulunuyor. Şu anda 250 milyondan fazla kişi bağışıklık kazandı." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, salgının henüz sona ermediğini, tedbirli davranılması gerektiğini belirtti.

İmkanı olan herkesi aşı olmaya çağıran Von der Leyen,"Yeni bir enfeksiyon dalgasının ve yeni varyantların önlenmesi için çok daha fazla Avrupalı'nın hızla aşılanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB yönetimi, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması hedefini belirlemişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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