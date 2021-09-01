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TIMETURK / DÜNYA / AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti

AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti

Avrupa Birliği (AB), bugün itibarıyla ampullerde A+, A++ gibi enerji sınıflandırmasını gösteren ibareleri kaldırarak A'dan G'ye yeni bir sisteme geçiş yaptı.

1 Saat Önce
2021-09-01 13:34:17
AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti

AB ülkelerinde ampullerin enerji verimliliğini belirten sınıf etiketlerinin daha anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan düzenleme yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, ampul gibi aydınlatma araçlarının enerji sınıf etiketleri bugünden itibaren değiştirildi.

AB ülkelerinde satılan yeni ampullerin A, A+ ve A++ gibi sınıflandırması kaldırıldı. A'dan G'ye kadar belirlenen yeni bir sınıflandırma uygulanmaya başlandı.

Hali hazırda eski etikete sahip ampullerin mağazalardaki satışına 18 ay daha izin verilecek. İnternet mağazaları ise 14 gün içerisinde eski etiketleri yeni sınıflandırma ile değiştirmek zorunda olacak.

Ayrıca söz konusu ampullerin etiketinde tüketicilerin ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlayacak AB veri tabanına erişim sağlayan QR kodu bulunacak.

Söz konusu değişiklikle vatandaşlar satın alacakları ürünlerin enerjiyi ne kadar verimli kullandığını daha net bir biçimde anlayabilecek.

Düzenlemeyle AB'de hane halklarının enerji tüketimlerinin, elektrik faturalarının ve karbon ayak izlerinin azaltılması amaçlanıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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