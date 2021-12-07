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AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek
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TIMETURK / DÜNYA / AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek

AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek

AB'nin iklim değişikliği hedeflerine zararlı olduğu düşünülen mal ve hizmetlere sağlanan indirimli oranlar ve muafiyetler ise kademeli biçimde kaldırılacak.

10 Dakika Önce
2021-12-07 18:22:58
AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının değiştirilerek, iklim değişikliğiyle mücadele, halk sağlığı ve dijital dönüşümle ilgili mal ve hizmetlerdeki oranların azaltılmasında uzlaşı sağladı.

AB Konseyi, üye ülkelerin KDV oranlarına ilişkin Birlik kurallarının güncellenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Güncelleme göre, üye ülkeler standart olarak yüzde 15'in üzerinde KDV oranı uygulamaya devam edecek.

Üye ülkeler, KDV yönetmeliğinin güncellenmiş ekinde yer alan 24 farklı kategorideki mal ve hizmetlerin iki tanesine indirimli oran olan yüzde 5'lik KDV uygulayabilecek.

Ayrıca, gıda, tıp ve ilaç gibi temel ihtiyaçların yer aldığı 7 kategoriden birinde yüzde 5'ten düşük ve birinde de tam KDV istisnası sağlanabilecek.

İndirimli KDV oranlarından yararlanabilecek mevcut mal ve hizmet listesi genişletilecek.

İnternet erişimi, kültürel ve spor etkinliklerinin canlı yayınlanması gibi daha önce indirim imkanı olmayan dijital hizmetlere indirimli KDV hakkı tanınacak.

Kişisel koruyucu ekipman, maske gibi halk sağlığını koruyan ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılan ürünler, gelecekteki krizlerde faydalı olabileceği öngörülen mallar ve engellilere yardımcı olacak cihazlar KDV indirimi alabilecek.

AB'nin iklim değişikliği konusundaki önceliklerine olumlu katkı sağlayabilecek güneş panelleri, çevre dostu ısıtma sistemleri ve bisiklet gibi ürünlere düşük KDV uygulanabilecek.

AB'nin iklim değişikliği hedeflerine zararlı olduğu düşünülen mal ve hizmetlere sağlanan indirimli oranlar ve muafiyetler ise kademeli biçimde kaldırılacak.

Fosil yakıtlar ile benzer sera gazı emisyonlarına sahip diğer mallara uygulanan indirimli KDV oranları veya muafiyetler 2030'a kadar bitecek.

Kimyasal gübreler ve böcek ilaçları için indirimli oranlar ve muafiyetler 2032'ye kadar sona erecek.

Güncellenen KDV kuralları bu aşamadan sonra istişare için Avrupa Parlamentosu'na (AP) gönderilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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