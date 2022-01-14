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TIMETURK / DÜNYA / AB, Ukrayna'ya yönelik siber saldırıyı kınadı

AB, Ukrayna'ya yönelik siber saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna kamu kurumlarına düzenlenen siber saldırıyı kınadı.

2 Saat Önce
2022-01-14 22:28:54
AB, Ukrayna'ya yönelik siber saldırıyı kınadı

AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılar hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ukrayna'ya düzenlenen siber saldırıları kuvvetli şekilde kınadıklarını belirten Varhelyi, bunların kabul edilemez ve istikrarı bozucu olduğunu bildirdi.

Varhelyi, "Bu saldırılar sona ermeli. AB Komisyonu, siber dayanıklılığını güçlendirmesi için Ukrayna'ya desteğini artırmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı kurumların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle kendi bakanlıklarının ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerinin çalışmadığını bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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