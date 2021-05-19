'AB, tamamen aşılanmış yolculara sınırları yeniden açacak'
AFP ajansı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarının koronavirüse karşı 'tamamen aşılanmış' kişilere açılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Avrupalı kaynaklara dayandırılan habere göre, söz konusu anlaşma cuma günü Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarınca kabul edilecek.
Diplomatlar, yeterli miktarda koronavirüs aşısı yapılan kişilerin, bunu kanıtlamaları halinde AB'ye girebileceğini söyledi.
Halihazırda güvenli olarak sınıflandırılan az sayıda ülke haricinde, 27 üyeli AB'ye zorunluluk harici seyahatler yasak.
Yeni kararın kıtada turizmi canlandırarak ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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