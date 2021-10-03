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AB-Suudi Arabistan iş birliği anlaşması
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TIMETURK / DÜNYA / AB-Suudi Arabistan iş birliği anlaşması

AB-Suudi Arabistan iş birliği anlaşması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-10-03 19:48:39
AB-Suudi Arabistan iş birliği anlaşması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile siyaset, sosyo-ekonomi, güvenlik ve diğer konularda ilişkileri düzenli temaslar yoluyla geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Söz konusu ülkeyle ilk insan hakları diyaloğunu da başlattıklarına dikkati çeken Borrell, bu haftanın "ortaklıktaki olumlu dinamikleri" gösterdiğini belirtti. Borrell, Körfez bölgesine düzenlediği ilk turu kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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