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AB: Suriye'de artan şiddet olaylarından endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de son zamanda artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu bildirdi.

34 Dakika Önce
2021-10-21 20:02:02
AB: Suriye'de artan şiddet olaylarından endişeliyiz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ülke genelinde ateşkes çağrısına destek verildiği yinelendi.

Açıklamada ayrıca, "Suriye'de istikrara giden tek yol, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda ve BM kolaylaştırıcılığında güvenilir ve kapsamlı bir siyasi çözümdür." denildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki başkent Şam'da, dün bir askeri araca bombalı saldırı düzenlenmiş, rejim 14 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Ardından rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir pazar yerini hedef almış, en az 10 sivil yaşamını yitirmişti.

Anayasa Komitesi görüşmeleri

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. tur toplantıları yarın sona erecek.

Toplantının gündemini "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" oluşturuyor.

Borrell'in ofisinden 18 Ekim'de yapılan açıklamada, görüşmelerin yeniden başlaması ve tarafların bu kez anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir olmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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