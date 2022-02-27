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AB: Silah, mühimmat ve yakıt yolda

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.

39 Dakika Önce
2022-02-27 23:04:07
AB: Silah, mühimmat ve yakıt yolda

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna ordusuna 450 milyon euroluk silah, askeri mühimmat ve cephane yardımı yapacaklarını açıkladı.

Rusya'nın uluslararası toplumdan dışlandığını belirten Borrell, BM Güvenlik Konseyi'nde kimsenin Rusya'ya destek vermediğini söyledi.

BMGK'da Rusya'ya ilişkin çarşamba günü oylama yapılacağını kaydeden AB yetkilisi, "Rusya'nın oy hakkı askıya alınabilir." dedi.

AA

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