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AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi
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AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Ukrayna'yı ekledi, Tayland ve Ruanda listeden çıkarıldı.

13 Dakika Önce
2021-07-15 21:46:03
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan seyahatler" için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması "tavsiye edilen" ülkeleri içeren liste güncellendi.

Listeye Ukrayna dahil edilirken uzun süredir bu listede bulunan Tayland ve Ruanda'nın listeden çıkarılması kararlaştırıldı.

Listede şu anda Ukrayna'nın yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Avustralya, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, İsrail, Japonya, Ürdün, Lübnan, Karadağ, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Kosova ve ABD ile Hong Kong, Macao ve Tayvan bulunuyor. Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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