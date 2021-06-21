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AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

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Google News - Timeturk
21.06.2021 12:52:19
AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Karara göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

Kırım ve Sivastopol'dan AB ülkelerine ürün ithalatına izin verilmiyor.

AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'a yatırım yapamıyor ve finansal hizmet sağlayamıyor.

Söz konusu bölgelere ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı ürün ve teknolojiler ihraç edilemiyor.

Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması ve teknik destek verilmesi engelleniyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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