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TIMETURK / DÜNYA / AB Rusya'nın Kırım Tatar liderlerini gözaltına almasını kınadı

AB Rusya'nın Kırım Tatar liderlerini gözaltına almasını kınadı

Avrupa Birliği, Rusya'nın Kırım'da Tatar liderleri ile 50'ye yakın kişiyi gözaltına alınmasını kınadı.

4 Dakika Önce
2021-09-07 19:57:17
AB Rusya'nın Kırım Tatar liderlerini gözaltına almasını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'da 3-4 Eylül'de Tatar liderler Eldar Odamanov, Aziz Akhtemov, Nariman Dzhelial, Shevket Useinov ve Asan Akhtemov ile 50 kişiyi gözaltına almasını kınadığını bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB, gözaltıların siyasi güdümlü ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu düşünüyor. AB, Kırım ve Sivastopol'da Rus mevzuatının uygulanmasını tanımıyor ve yasa dışı olarak gözaltına alınan tüm Ukraynalıların gecikmeden serbest bırakılmasını bekliyor."

AB'nin Rusya'yı uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya ve Kırım sakinlerine yönelik insan hakları ihlallerini durdurmaya çağırdığı belirtilen açıklamada, "AB, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte tereddütsüzdür. AB, Kırım yarımadasının Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmesini tanımıyor ve tanımayacak." ifadesi kullanıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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