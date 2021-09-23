AB: Rusya ile daha istikrarlı bir ilişki istiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde AB'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini iletti.