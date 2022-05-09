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AB: Rus oligarkların paraları Ukrayna'nın inşasında kullanılsın

AB Konseyi Başkanı Michel, Rus oligarkların dondurulan varlıklarına el konulmasını ve Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını istedi.

11 Saat Önce
2022-05-09 18:21:13
AB: Rus oligarkların paraları Ukrayna'nın inşasında kullanılsın

9 Mayıs Avrupa Günü'nde Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, burada Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, Ukrayna'nın askeri ve insani ihtiyaçlarının yanı sıra devletin işlerliğini sürdürebilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun yanında acilen yeniden inşa çalışmalarının başlamasını isteyen Ukrayna hükümetine bu konuda destek verdiklerini aktardı.

Daha önce Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu tür yollarla Kremlin üzerindeki baskıyı artıracaklarını kaydeden Michel, "Birçok Rus oligarkın varlıklarını dondurduk. Bu araçların ve varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılabilmesi adına ben şahsen bu varlıklara el koymayı denememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AB, oligarklar olarak anılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oldukları belirtilen çok sayıda Rus iş insanının varlıklarını dondurmuştu. Bazı ülkelerin kimi oligarkların yat gibi lüks mallarına el koyduğuna yönelik haberler çıkmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankasının ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda. AA

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