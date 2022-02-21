DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Putin’den orduya ‘Donbas’ talimatı!
Tarkan ne zaman muhalefet lideri oldu
ABD’den Donbas’a ticaret yasağı!
“NATO zayıflıyor, Putin sınavdan geçiyor”
Bıçaklanmış olarak bulundu, hastanede öldü
AB: Putin'in 'Donbas’ kararı hukuk ihlalidir; karşılık verilecek
Putin'den Donetsk-Luhansk'ta sözde yönetimleri tanıma kararı
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Kadın tasvirli 'zeytinyağı' paylaşımı; CHP'den istifa etti
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
İzmir'de suya yüzde 30 zam yapıldı
AB’den Rusya’ya ‘ayrılıkçı yönetimler’ tepkisi
Putin’den ‘SSCB’ çıkışı!
Otomobilde taksit ve kredi miktarı değişti
3,6 kilo altınla yakalanmıştı; Sami Boydak’a 10 yıl hapis istemi

TIMETURK / DÜNYA / AB: Putin'in 'Donbas’ kararı hukuk ihlalidir; karşılık verilecek

AB: Putin'in 'Donbas’ kararı hukuk ihlalidir; karşılık verilecek

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-21 23:47:44
AB: Putin'in 'Donbas’ kararı hukuk ihlalidir; karşılık verilecek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."

"Yaptırımlarla karşılık verilecektir"

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş