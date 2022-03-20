AB'nin Ukrayna planı belli oldu

Avrupa Birliği yetkililerinin yaptırımlar sonucunda Rus oligarklarına ait el konulan varlıkları Ukrayna için kullanmayı değerlendirdiği belirtildi. Konu ile ilgili nihai karar ise henüz verilmedi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı dolayısıyla yaptırım uygulanan Rus oligarkların el konulan varlıklarını Ukrayna'nın savaş yaralarını sarmada kullanmayı değerlendiriyor.

AB KOMİSYONUNDAN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, şu aşamada söz konusu varlıkların dondurulmuş olduğunu, başkanlığa bu yönde herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sonrasında AB aralarında oligarkların da olduğu birçok Rus zengininin varlıklarına yönelik yaptırım kararı açıklamıştı. Birçok ülke süperyatlar, jetler ve gayrimenkuller gibi varlıklara el koydu. Sadece İtalya'da dondurulan varlıkların tutarı 780 milyon euroya ulaştı.

AB'DEN YENİ YAPTIRIM PAKETİ

AB işgalden sonra birbirini takip eden dört yaptırım paketi açıklamıştı.

Dördüncü yaptırım paketi Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef alırken Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsü de askıya alındı.

AB'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının aktarılmıştı.

Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR

Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya, içecek, elektronik cihaz, parfüm, çanta, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması öngörülmüştü. Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararlaştırılmıştı. .