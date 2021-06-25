DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakanlıktan 'kiralanan uçak' iddiasına ilişkin açıklama
Kredi borcu olanların maaşından yapılan kesintiler iade edilir mi?
En büyük özel hastaneleri FETÖ’nün çıktı!
Avukat Alioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma
Eşini aldattığı ortaya çıkan bakan istifa çağrılarını reddetti
Yerinde Gümrükleme Ne Demek? Nasıl Yapılır?
Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu
Rüyada altın görmek neye işaret? Rüyada altın görmek iyi mi kötü mü?
Cafer Andıç bir ödül daha aldı
Rüyada altın görmek ne demek? Rüyada altın bilezik görmek diyanet yorumu
AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için ayırdığı bütçe belli oldu
Macron: Türkiye ile gerginlik son birkaç hafta içinde hafifledi
Gelemediler…
'Libya konulu ikinci Berlin Konferansı başarısız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için ayırdığı bütçe belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 2024'e kadar 3 milyar avroluk bütçe ayıracağını bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.06.2021 14:52:11
AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için ayırdığı bütçe belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 2024'e kadar 3 milyar avroluk bütçe ayıracağını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin ve bu kapsamda Suriyelilerin durumunun görüşüldüğünü aktaran von der Leyen, "Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi ve Ürdün ile Lübnan gibi bölgedeki diğer ortakları desteklemeye devam edeceğimizi açıkça söylemiştik." dedi.

Von der Leyen, yükün büyük çoğunluğunun bölgenin üzerinde olduğunu, sığınmacıları korumak ve ev sahiplerini desteklemenin Avrupa'nın ortak çıkarına olduğunu söyledi. Geçmişte destek verdiklerini, gelecekte bunun devam edeceğini vurgulayan von der Leyen, şunları söyledi:

"Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 2024'e kadar ilave olarak 3 milyar avro ayırmayı planlıyoruz. Bu para tamamen AB bütçesinden gelecek ve mültecilerin sosyo ekonomik desteklenmesinde kullanılacak. Artık sadece acil yardım kalemleri olmayacak. Çünkü Suriyeliler yıllardır bu bölgede yaşıyor ve gelecek yıllar için bir perspektife ihtiyaçları var. Ek olarak Türkiye'yi doğu sınırında göç yönetimi konusunda destekleyeceğiz. Aynı zamanda AB Komisyonu, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için 2024'e kadar 2,2 milyar avro sağlayacak. AB üyelerini daha fazla finansman sağlamaya davet ettik."

AB liderlerinin bu paketi desteklediği bilgisini veren von der Leyen, AB Komisyonu'nun şimdi resmi yasal teklifi hazırlayacağını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş