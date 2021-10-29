AB’nin Polonya krizi: 'Tüm parayı cebe indirip…'

Avrupa Birliği (AB) içinde Polonya ile ilgili olarak yaşanan gerginlik, Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun Polonya'nın 'ateşle oynadığına' yönelik ifadesi ve Polonya'nın, Belçika'nın Varşova Büyükelçisini bakanlığa çağırmasıyla sürüyor.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki'ye yönelik "Tüm parayı cebe indirip, AB değerlerini kabul etmemezlik yapamazsınız." ifadesini kullanmıştı.

De Croo, ayrıca "ülkesini fonlardan mahrum bırakan AB'nin 3. dünya savaşı çıkarmakla tehdit ettiğine" ilişkin sözlerine karşılık Morawiecki'yi "ateşle oynamakla" itham etmişti. Bunun üzerine Polonya'nın, Belçika'nın Varşova Büyükelçisi Luc Jacobs'u Dışişleri Bakanlığına çağırdığı öğrenildi.

AB'deki Polonya tartışması

AB ile Polonya arasında son dönemde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve ulusal yasaların AB hukukunun üstünde olup olmadığı gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Son olarak Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan önce geldiğine" yönelik kararı tartışma konusu olmuştu. Polonya hükümeti kararı savunurken, AB kurumları, AB yasalarının ulusal yasalardan üstün olduğunu belirtiyor.

Polonya hükümeti, yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurulduğu, bu yolla yargıçların "susturulduğu" ve yargının bağımsızlığına zarar verildiği gerekçeleriyle de Birlik içinde eleştiriliyor. AB Adalet Divanı, 27 Ekim tarihinde temmuzda disiplin mekanizmasının durdurulması gerektiği yönünde aldığı kararı uygulamadığı gerekçesiyle Polonya'ya günlük 1 milyon avroluk para cezası vermişti.

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele amacıyla üye ülkeler için hazırlanan kurtarma fonu kapsamında Polonya'ya vereceği 23,9 milyar avroluk fonu da henüz onaylamadı. AB içindeki bazı ülkeler, üye ülkelere kurtarma fonundan verilecek payın "şartlılık mekanizması gereği" onaylanmamasını savunuyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.