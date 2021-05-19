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AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu meydanda İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

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19.05.2021 19:50:39
AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi

AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Dış İlişkiler Servisi'nin ortasındaki Schuman meydanında toplanan yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Filistin için özgürlük isteyen, İsrail'i kınayan sloganların atıldığı gösteride bazı protestocular İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı

Ayrıca, "Filistin özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz", "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "İşgali sonlandırın" yazılı dövizler ile Filistin ve Türkiye dahil birçok Müslüman ülkenin bayrakları açıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde dağıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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