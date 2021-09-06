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TIMETURK / DÜNYA / AB'nin Afganistan Büyükelçisi, Taliban'la ilişkinin kadın haklarına saygı şartına bağlı olacağını söyledi

AB'nin Afganistan Büyükelçisi, Taliban'la ilişkinin kadın haklarına saygı şartına bağlı olacağını söyledi

Avrupa Birliği'nin (AB) Afganistan Büyükelçisi Andreas Von Brandt, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı göstermesinin AB ile ilişki kurabilmenin koşullarından biri olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2021-09-06 19:07:35
AB'nin Afganistan Büyükelçisi, Taliban'la ilişkinin kadın haklarına saygı şartına bağlı olacağını söyledi

Von Brandt, Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Komitesi'nin oturumunda yaptığı konuşmada, AB'nin kadın hakları, insan hakları ve insan hakları savunucularının haklarını savunmayı öncelemeye devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi, "Kadın ve kız çocuklarının haklarına saygının, Taliban ve yeni hükümetle herhangi bir siyasi diyalog veya ilişkinin koşulu olacağı ve sadece son 20 yılın başarılarının korunmasını değil, devam etmesini de sağlayacağı konusunda sizi temin ediyorum." dedi.

Von Brandt, nerede hata yapıldığını düşündüğünde, "Belki de uluslararası toplumun teşvik ettiği şeylerin NATO'ya da uluslararası askeri koruma olmaksızın uzun dönemde sürdürülebilir olmadığını" söyledi.

Afgan hükümetinin mümkün olduğunca kapsayıcı olması gerektiğini, ancak bunun 'göstermelik bir kadını alıp koymakla' olmayacağını vurgulayan von Brandt, AB'nin prensiplerini koruyacağını ve öne sürdüğü koşullar dahilinde Taliban ile iletişim kuracağının altını çizdi.

Von Brandt, "Şu an için diyebiliriz ki; Afganistan'da büyük bir değişiklik olmadı. Elbette bu teyit edilmeli. Ancak bu yine de iyi bir şey." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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