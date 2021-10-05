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AB: NATO'yu güvenliğimizin temel taşı olarak görüyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin NATO'yu güvenliğinin temel taşı olarak gördüğünü ancak daha özerk olabilmenin yollarını da aradıklarını söyledi.

58 Dakika Önce
2021-10-05 22:20:34
AB: NATO'yu güvenliğimizin temel taşı olarak görüyoruz

Michel, AB liderlerinin dönem başkanı Slovenya'daki gayriresmi akşam yemeğinde bir araya gelmeleri öncesinde konuşma yaptı. "Bu gece önemli bir gayriresmi akşam yemeği yiyeceğiz. Özellikle Afganistan, Hint-Pasifik'teki son jeopolitik gelişmelerden ve Çin ile ilişkilerimizden sonra AB'nin uluslararası sahnedeki rolüne değinmek için bir fırsat olacak." diyen Michel, AB'nin çok taraflı politikayı benimsediğini vurguladı.

"Güçlü ortaklara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden örneğin NATO'yu güvenliğimizin temel taşı olarak görüyoruz." diyen Michel, aynı zamanda AB'nin nasıl daha özerk hareket edebileceğini tartışacaklarını dile getirdi.

Michel, söz konusu yemeğin bu konularda fikir alışverişi yapmak için olanak sunduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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