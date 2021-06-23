AB liderleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu konuları görüşmek üzere toplanacak

AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile ilişkiler başlığında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Suriyeliler için mali yardım konuları öne çıkacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gündem başlıklarını görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.

AB Liderler Zirvesi, 24-25 Haziran'da Brüksel'de yapılacak. Liderlerin gündeminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, AB'nin üye ülkeler için kurtarma fonları, göç konusunda üçüncü ülkelerle iş birliği ile aralarında Türkiye, Belarus ve Rusya'nın bulunduğu dış ilişkiler konuları olacak.

Toplantının akşam yemeğinde konuşulacak Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye-AB ilişkilerinin özellikle Doğu Akdeniz'deki durum ve Kıbrıs, göç, Türkiye'deki Suriyeliler için yapılacak yardımlar, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve ticaret gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Türkiye, AB ile ilişkilerde üzerine düşeni yaptığını ve sıranın AB tarafında olduğunu vurguluyor. Türkiye'nin zirveden kısa vadede beklentileri arasında başta Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için adım atılması ve bunun için AB Konseyinin AB Komisyonuna yetki vermesi, ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın Suriyeli ile ilgili mutabakatın yenilenmesinde ilerleme sağlanması geliyor.

Suriyelilere yardım için resmi teklif bekleniyor

Başta Almanya olmak üzere birçok AB üyesi Türkiye-AB arasındaki göç mutabakatının yenilenmesini savunuyor. Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda muhteşem bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor." diyerek desteğini dile getirmişti.

AB Komisyonu da martta yapılan zirveden sonra liderlerin verdiği görev gereği bu konuda bir çalışma hazırlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in çalışmayla ilgili liderlere sunum yapması planlanıyor.

Bu sunumda sadece Türkiye değil, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için de AB'nin yapacağı yardım miktarı ve yardımın nasıl yapılacağı gibi bilgiler liderlere sunulacak.

Zirve öncesinde yardımlarla ilgili üye ülkelere resmi olmayan bir belge dolaştırıldı. AB Konseyi, bu konuda AB Komisyonundan resmi teklif yapmasını isteyecek. Konsey, yardım miktarının yanı sıra paranın bütçeye nereden geleceği ve hangi alanlarda kullanılacağı gibi detayları gördükten sonra onay sürecine geçilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.