DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin'de iki baraj çöktü
Kurban kesilirken hangi dua okunur (Diyanet)?
Erdoğan'dan Taliban'a çağrı: İşgal hareketini bırakın
Türk askeri, Libyalı askerlere 'keskin nişancı eğitimi' verdi
AB, Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalışıyor
ABD: Çin, Microsoft ve diğer kurumlara siber saldırı düzenledi
Prens Selman ile Prens Zayed’den işbirliği görüşmesi
Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir?
Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe filmleri hangileri?
Pakistan'ın renkli kurban pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Casus yazılım Pegasus; her telefona/bilgisayara sızabilir
Erdoğan ''Kıbrıs'' müjdesini açıkladı: Yeni külliye ve millet bahçesi
Van Valiliği'nden göçmen açıklaması
Vodafone ev interneti nasıl alınır? Vodafone ev interneti ne kadar?
Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman ve nasıl yapılır?

TIMETURK / DÜNYA / AB, Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalışıyor

AB, Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalışıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalıştığı bildirildi.

30 Dakika Önce
2021-07-19 18:31:32
AB, Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalışıyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Brüksel merkezli EUobserver sitesinin haberine göre, AB söz konusu misyon vasıtasıyla Libya'daki diğer güçlerle rekabet ederek nüfuz sahibi olabilmeyi amaçlıyor.

Sitenin ulaştığı 1 Temmuz tarihli AB raporunda, "Libya'da barış sürecinin savaşçıların geniş çaplı silahsızlanması, tasfiyesi ve yeniden entegre edilmesinin yanı sıra güvenlik sektörü reformu gerektirdiği" ifade ediliyor.

Haberde AB'nin gelecek aylarda Kuzey Afrika'da büyük çapta operasyonlar için yaptığı planları nihayetlendirmek üzere olduğu, planların bölgede insan ve silah ticaretini bitirmeyi de hedeflediği aktarılıyor. Ulaşılan raporda, "Bu kapsamda, askeri faaliyet alanının tümünün üçüncü ülkelere bırakılmaması için bir AB Askeri Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası angajmanı değerlendirilmeli." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, söz konusu angajmanın güvenlik sektörü reformunu destekleme yetkisine sahip olması gerektiğine işaret ediliyor.

AB'ye havadan gözetleme yetkisi

Libyalı yetkililerin "sınırlarında AB'nin desteğine ihtiyaç olduğunu belirttiğine" de değinilen raporda, "Bu, Libya makamları kabul ederse söz konusu ülke toprakları üzerinde AB'nin havadan gözetleme araçları için uçuş hakkı elde etme imkanını doğurabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, AB'li diplomatların planı kısa süre içinde görüşeceği ancak Komisyonun söz konusu planları henüz resmi teklif olarak sunmadığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH