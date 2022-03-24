DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MEB'den işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platform
Brezilya - Şili maçını canlı izle! CANLI
Bakan Özer'den okullaşma oranı hakkında açıklama geldi
MEB Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair resmi yazı yayınladı!
İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'ta 'ABD'yle güçlü nükleer anlaşmaya hazırız' mesajı verdi
Trump, kendisini Rusya ile 'gizli anlaşma' yapmakla suçlayan Demokratlara dava açtı
HDP'li Murat Sarısaç'a 1,5 yıl hapis cezası verildi
İHH'dan Yemenli ailelere yardım
AB Konseyi Başkanı Michel göreve tekrar seçildi
AB Liderler Zirvesi başladı
Portekiz - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın! 2022 Dünya Kupası Elemeleri
Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık
Sabahattin Seven Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

TIMETURK / DÜNYA / AB Konseyi Başkanı Michel göreve tekrar seçildi

AB Konseyi Başkanı Michel göreve tekrar seçildi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ikinci dönemde de görevini sürdürecek.

2 Saat Önce
2022-03-24 22:33:37
AB Konseyi Başkanı Michel göreve tekrar seçildi

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı.

AB Liderler Zirvesi'nin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Mevcut görevine devam eden Charles Michel, oy birliğiyle yeniden AB Konseyi Başkanı seçildi.

Görev süresi mayısta doluyordu

Göreve 1 Aralık 2019'da başlayan Michel'in görev süresi 31 Mayıs 2022'de doluyordu.

30 Kasım 2024'e kadar görevini sürdürecek olan Michel, daha önce 5 yıl Belçika Başbakanı olarak görev yapmıştı.

AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş