AB Konseyi Başkanı Michel göreve tekrar seçildi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ikinci dönemde de görevini sürdürecek.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı.

AB Liderler Zirvesi'nin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Mevcut görevine devam eden Charles Michel, oy birliğiyle yeniden AB Konseyi Başkanı seçildi.

Görev süresi mayısta doluyordu

Göreve 1 Aralık 2019'da başlayan Michel'in görev süresi 31 Mayıs 2022'de doluyordu.

30 Kasım 2024'e kadar görevini sürdürecek olan Michel, daha önce 5 yıl Belçika Başbakanı olarak görev yapmıştı.

AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor. .