DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İzmir'de gevrek fiyatı ne kadar oldu? Gevrek ve boyoza zam mı geldi?
Moskova'da online oy gerginliği: Komünistler seçimi tanımadı
Hediye paketinden bomba çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Bitcoin'den kritik hamle
Bakan Muş'tan otomobil stoğu yapıldığı iddialarına yanıt
Büyük indirim bugün başlıyor
'Kılıçdaroğlu, İmralı’ya da gidecek mi?'
Fransa'dan ''AUKUS'' tepkisi: ABD'nin tutumu hayal kırıklığı
Erdoğan'dan ABD'deki iş insanlarına çağrı
Ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı
Erdoğan, ABD'deki iş insanlarıyla bir araya geldi
AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'yi ''sadakatsizlikle'' suçladı
Erzincan namaz vakitleri
Beyrut’taki patlama neden meydana geldi?
Muazzez Ersoy Kırılsın Ellerim şarkısının sözleri

TIMETURK / DÜNYA / AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'yi ''sadakatsizlikle'' suçladı

AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'yi ''sadakatsizlikle'' suçladı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından ABD'yi sadakatsizlikle suçladı.

1 Saat Önce
2021-09-21 08:00:17
AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'yi ''sadakatsizlikle'' suçladı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından ABD'yi sadakatsizlikle suçlayarak, ''Joe Biden yönetimi, 'Amerika geri döndü' diyerek tarihi bir mesaj vermişti ama şu an bunu sorguluyoruz. Amerika geri döndü ne demek, ABD Amerika'ya mı başka bir yere mi döndü bilmiyoruz.'' dedi.

BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Michel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından imzalanan ve ''AUKUS'' olarak bilinen anlaşmaya tepki gösterdi.

Trump yönetimi için ''AB'nin onun için yararlı bir müttefik olmadığı çok açıktı.'' değerlendirmesinde bulunan Michel, Biden yönetimine ise ''Joe Biden yönetimi, 'Amerika geri döndü' diyerek tarihi bir mesaj vermişti ama şu an sorguluyoruz. Amerika geri döndü ne demek, ABD Amerika'ya mı başka bir yere mi döndü bilmiyoruz.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Michel, "Müttefikler için temel ilke şeffaflık ve güvendir ve bunlar bir arada olur. Peki biz ne görüyoruz? Net bir şekilde şeffaflık ve sadakat eksikliği gözlemliyoruz.'' dedi.

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş