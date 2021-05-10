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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’den ''İstanbul Sözleşmesi'' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB içinde bazı ülkelerin İstanbul Sözleşmesi'ne hala imza atmadıklarını belirtti.

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10.05.2021 19:38:01
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’den ''İstanbul Sözleşmesi'' açıklaması

Ursula von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıldönümü dolayısıyla Almanya Kadın Kuruluşları Ulusal Konseyi'nin çevrim içi etkinliğinde konuştu.

AB'nin inandırıcı olması için önce kendi evinin önünü süpürmesi gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, "AB içinde hala İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayan ve hatta ayrılmayı düşünen bazı ülkeler var. Bu kabul edilemez. Kadına şiddet suçtur ve cezalandırılmalıdır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her 3 kadından birisinin cinsel taciz ve şiddet mağduru olduğunu belirten AB Komisyon Başkanı, bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin öneminin daha da arttığını ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi'nin gelecekte de önemini koruyacağını, bu nedenle sözleşmenin sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Von der Leyen, "Avrupa güçlü bir mesaj vermeli. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetle mücadelede merkezi bir unsur. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddet ile mücadelede bir mihenk taşıdır" ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen AB'nin kurumsal olarak İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayı planladığını ve kadına şiddet ile mücadele konusunda yeni düzenlemeler getirmeyi amaçladığını kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan