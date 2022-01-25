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AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'da soykırımın inkarına yer bulunmadığını belirterek, Balkanlar'da kendi ülkesinin birliğini baltalayanların bölgesel istikrara tehdit olduğunu söyledi.

14 Dakika Önce
2022-01-25 18:13:34
AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit

AB-Sırbistan İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısından sonra Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile basın toplantısı düzenleyen Borrell, Balkanlar'daki iyi komşuluk ilişkilerinin öneminin altını çizdi.

Borrell, "Avrupa'da soykırımın inkarına, savaş suçlarının veya suçlularının yüceltilmesine ya da bunları hoş gören ve destekleyenlere yer yoktur." diye konuştu.

Josep Borrell, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve birliğini baltalayanların da bölgesel istikrara ve uzlaşıya tehdit teşkil ettiğini, bu tür söylemlerin Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

AB, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in son dönemde ayrılıkçı ve bölücü söylemlerine tepki gösteriyor.

Belgrad-Priştine Diyaloğuna değinen Borrell, Sırbistan'ın görüşmelere devam etmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Borrell, Sırbistan ve Kosova'ya çağrıda bulunarak iki tarafın normalleşme için iyi niyetle masaya oturmasını istedi.

Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve Kosova ile normalleşmenin Sırbistan'ın üyelik müzakerelerinin temelinde belirleyici olacağını dile getiren Borrell, Sırbistan'ın AB üyeliği sürecinde üzerine düşen reformları yapmasının AB'yi memnun etmekten öte Sırbistan halkı için gerekli olduğunu söyledi.

Sırbistan Başbakanı Brnabic de özellikle ekonomi, hukukun üstünlüğü, kamu yönetimi, yargı bağımsızlığı ve Yeşil Mutabakat alanlarında çalışmalarını sürdürdüklerini ve reformlara kararlı olduklarını ifade etti. .

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