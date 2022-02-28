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TIMETURK / DÜNYA / 'AB imzası' attı ve Rus askerlerine seslendi: Komutanlarınıza inanmayın

'AB imzası' attı ve Rus askerlerine seslendi: Komutanlarınıza inanmayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliğine (AB) katılımı için başvuru dilekçesini imzaladığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-02-28 20:17:30
'AB imzası' attı ve Rus askerlerine seslendi: Komutanlarınıza inanmayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım. Bunun gerçek olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın, Ukrayna halkına karşı savaşmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana 4 gün içinde 16 çocuk öldü ve 45'i ise yaralandı." dedi.

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Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da belirtti.

Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın." açıklamasında bulundu. AA .

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