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TIMETURK / DÜNYA / AB ilaç ajansı Merck'in Kovid-19 ilacının acil durumlarda kullanılmasını önerdi

AB ilaç ajansı Merck'in Kovid-19 ilacının acil durumlarda kullanılmasını önerdi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği 'molnupiravir' adlı ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

16 Dakika Önce
2021-11-04 17:55:27
AB ilaç ajansı Merck'in Kovid-19 ilacının acil durumlarda kullanılmasını önerdi

EMA, salgınla mücadeleye ilişkin çalışmalarındaki son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ajansın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, molnupiravirin virüsün vücutta yayılmasını azaltabileceği, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında düşüş sağlayabileceği sonucuna varıldığını açıkladı.

Cavaleri, EMA'nın AB ülkelerine bu tedaviyi pazarlama iznini beklemeden, acil kullanımlar için hazırlamalarını tavsiye ettiğini duyurdu.

İngiltere, bugün söz konusu ilacın kullanımını onaylayan ilk ülke olmuştu.

Moderna'nın takviye dozu delta varyantına karşı etkili

EMA'nın Moderna firmasının "Spikevax" adlı aşısının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye ettiğini anımsan Cavaleri, söz konusu takviye dozunun delta varyantına karşı 18 kat daha fazla antikor ürettiğini gösterdiğini söyledi.

Cavaleri, birçok AB ülkesinin riskli kişilere yönelik takviye aşılamalara başladığını, bir sonraki adımda bunların nüfusun geneline yayılabileceğini belirtti.

Johnson and Johnson şirketinin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International N.V. tarafından üretilen "COVID-19 Vaccine Janssen" aşısının 1. dozdan 6 ay sonra uygulanan takviye dozuyla ilgili veri beklediklerini belirten Cavaleri, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımını konusundaki değerlendirmenin aralıkta sonuçlanacağını bildirdi.

Cavaleri, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvurunun değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.

"Avrupa'da durum endişe verici"

EMA'nın klinik çalışmalar ve üretimden sorumlu yetkisi Fergus Sweeney de "Avrupa'daki epidemiyolojik durum çok endişe verici. Kış öncesinde vakalar artıyor, hastaneye yatış ve ölüm oranları artıyor." diyerek aşılamanın önemini vurguladı.

EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. AB üyeleri aşılama uygulamalarında kendi kararlarını veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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