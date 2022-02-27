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AB hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Tüm Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-02-27 19:54:47
AB hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Ursula von der Leyen, "Öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak." ifadesini kullandı.

Kremlin'in medya araçlarının yayın yapmasını yasakladıklarını belirten Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını söyledi.

"Zelenskiy, hepimize umut oldu"

Leyen şu ifadeleri kullandı:

- Putin'in iş birlikçisi Lukaşenko'ya da yaptırım uygulayacağız.

- Rusya Merkez Bankası'nı swiftten çıkaracak, Rus milyarderlerin mal varlığını donduracağız.

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hepimize umut oldu.

- Ukrayna'dan gelenleri kucaklayacağız, Ukrayna'dan gelenleri ağırlayacak olan doğudaki üyelerimiz korumak için elimizden geleni yapacağız.

Borrell: Putin, küresel güvenliğe tehdit

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "işgalci" olarak nitelendirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yalnızca Ukrayna'ya değil, küresel güvenliğe de tehdit oluşturduğunu söyledi.

(TRTHaber) .

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