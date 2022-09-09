AB, gaza tavan fiyat getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu'na düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme hazırlama görevi verdi.

AB üyesi 27 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları enerji krizini görüşmek için Brüksel'de olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, üye ülkelerin enerji krizini acilen çözmek istediğini söyledi.

Sikela, yüksek enerji fiyatlarını bir an önce azaltmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Alınması gereken önlemler konusunda net bir yön belirlemeyi başardık. Artık tam olarak hangi yolu izlememiz gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Yüksek elektrik ve gaz fiyatlarının enflasyon ve AB ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu anımsatan Sikela, bunun Avrupa şirketlerinin rekabet gücünü zayıflattığını ve sosyal gerilimlere neden olduğunu ifade etti.

Sikela, "Üye ülkeler olarak Komisyon'un birkaç gün içinde somut yasa tekliflerini sunmasını beklediğimiz 4 ana alan belirledik." dedi.

- ÜRETİCİLERİN GELİRİNE SINIR VE GAZA TAVAN FİYAT

İlk alanın düşük üretim maliyeti olan elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt şirketlerinden dayanışma katkısı alınması olduğunu anlatan Sikela, bu katkının tüketicilerin enerji fiyatlarını düşürmekte kullanılacağını belirtti.

Sikela, ikinci alanın doğal gaza tavan fiyat uygulanması olduğunu, bu konuda Komisyon'dan acil ve geçici müdahale için düzenleme teklif etmesini beklediklerini vurguladı.

Enerji bakanlarının, Komisyon'u AB genelinde koordineli biçimde elektrik talebinin azaltılması için de önlemler sunmaya çağırdığına işaret eden Sikela, bunun yoğun saatlerde elektrik üretimindeki baskıyı azaltabileceğini söyledi.

Sikela, son olarak Komisyon'dan enerji piyasasında faaliyet gösteren firmaların likidite sorunlarına yönelik tedbirleri hazırlanmasını istediklerini belirtti.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun resmi mevzuatı hazırlaması ve 13 Eylül'de yapılacak toplantıda bunları kabul ederek açıklaması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa'da enerji fiyatları hızla yükseldi. AB savaş öncesinde doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan sağlıyordu. Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.

Ayrıca Rusya, gazına tavan fiyat uygulanması halinde Avrupa'ya sevkiyatı keseceğini açıklamıştı.