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AB, enerji güvenliği için Doğu Akdeniz ve Körfez'de istikrar istiyor

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Rusya ile ilkeli, dengeli ve stratejik bir yaklaşım geliştirmekten başka çaremiz bulunmamaktadır.' dedi.

20 Saat Önce
2021-10-14 21:57:01
AB, enerji güvenliği için Doğu Akdeniz ve Körfez'de istikrar istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın enerjide dışa bağımlı bölgelerin başında geldiğini, enerji güvenliğinin sağlanması için Doğu Akdeniz'in ve Körfez bölgesinin istikrarını sağlayacak çabaları yoğunlaştırmaları ve Rusya ilişkileri dengeli yürütmeleri gerektiğini bildirdi.

Borrell, artan enerji fiyatları ve enerji güvenliğinin jeopolitik etkileri hakkında blog yazısı yayımladı.

Artan fiyatlara karşı AB Komisyonunun alınabilecek tedbirlere ilişkin dün kılavuz niteliğinde bir çalışmayı kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Borrell, vergi indirimi gibi tedbirlerin fiyat artışlarının altında yatan temel nedenlere çare olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "Avrupa harekete geçmeli. Şu andaki durumun gerçek bir enerji yoksulluğu yaratma, hükümetleri istikrarsızlaştırma, ekonomik düzelmeyi bozma ve üye ülkelerde yeşil dönüşüme desteği baltalama tehlikesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın fosil yakıtlarda dışa bağımlılığının dünyadaki diğer bölgelerden daha fazla olduğunu vurgulayan Borrell, buna sebep olarak sanayileşmeye diğer bölgelerden önce başlamalarını ve bu nedenle kendi bölgelerinde fosil yakıtların çoğunu tüketmelerini gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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