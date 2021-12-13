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TIMETURK / DÜNYA / AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya uyarı

AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya uyarı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumunun yüksek bedeli olacağı' uyasında bulundu.

35 Dakika Önce
2021-12-13 21:55:14
AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 2021'in son AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere, görüşülen konular hakkında bilgi verdi.

Borrell, bakanların iki yaptırım paketi hakkında karar aldığını, bunlardan birinin Mali'de siyasi geçişi engelleyen kişi ve kuruluşları, diğerinin ise Libya, Suriye, Ukrayna, Mozambik, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği belirtilen Rus güvenlik şirketi Wagner'i hedef aldığını hatırlattı.

"Rusya'nın hibrit savaşı dünyada birçok yerde tehdit oluşturmakta ve istikrarsızlığa yol açmaktadır" diyen Borrell, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimat yaptığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini söyledi.

Josep Borrell, "AB bakanlarının hepsi bugün şu konuda çok netti. Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığın Rusya için siyasi sonuçları ve yüksek ekonomik bedeli olacaktır. Bu konuda küresel anlamda transatlantik ortaklarımız ve benzer düşünen ülkelerle koordinasyon içindeyiz." dedi.

Borrell, konunun 16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde de ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Bugünkü toplantıda Belarus'u da görüştüklerini aktaran Borrell, Belaruslu muhaliflerle temas halinde olduklarını, "demokratik bir Belarus için" muhalefeti desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Belarus'tan AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin, bu ülkeye gelmesini engellemek amacıyla gösterdikleri çabaların başarılı olduğunu, kaynak ülkeleriyle temaslarının süreceğini bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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