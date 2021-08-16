AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yarın Afganistan'daki gelişmeleri konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.

Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Afganistan bir yol ayrımında. Afganistan vatandaşlarının güvenliği ve refahının yanı sıra uluslararası güvenlik de söz konusu." ifadesini kullandı.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının yarın öğleden sonra ön değerlendirme yapmak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı yapacağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.