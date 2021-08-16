DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Taliban, Afgan bürokrat ve askerlere rüşvet verdi''
Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdi
Taliban'ın lider kadrosu kimlerden oluşuyor?
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır? Ankara OSB iş başvurusu
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Pakistan lideri Han: Afganistan'da köleliğin zincirleri kırıldı
Taliban ne demek? Taliban terör örgütü mü? Taliban'ın amacı ne?
Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm
AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan
Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü
Kabil Havalimanı’nda can pazarı
Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
İTO Başkanı Avdagiç: 'İDTM'de yeni dönem başlıyor, 15 yıllık sorun çözülüyor'
Ziraat Katılım’dan Türk ekonomisine 67 milyar TL’lik kaynak
Öğrencileri 'Aydın'lık geleceğe hazırlıyor

TIMETURK / DÜNYA / AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan

AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yarın Afganistan'daki gelişmeleri konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-08-16 14:28:24
AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan

Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Afganistan bir yol ayrımında. Afganistan vatandaşlarının güvenliği ve refahının yanı sıra uluslararası güvenlik de söz konusu." ifadesini kullandı.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının yarın öğleden sonra ön değerlendirme yapmak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı yapacağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş