AB’den yeni karar: Ormanlara zarar veren ürünler yasaklanıyor

AB, orman alanların tahrip edilmesiyle üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi ürünlerin ithalatını engellemeye yönelik düzenleme teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile AB Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hazırlanan toprak stratejisi, ormansızlaşma ve atık yönetimini içeren düzenleme paketini tanıttı.

Pakete göre, AB piyasalarında satılan ürünlerin orman tahribatına neden olmaması sağlanacak.

AB ülkelerinde yer alan soya, sığır eti, palmiye yağı, tahta, kakao ve kahve ile deri, çikolata ve mobilya gibi türev ürünlerin ormansızlaşmaya katkı sağlamaması gerekecek.

Söz konusu ürünlerin AB piyasalarına getirenlerin gerekli özeni göstermesini sağlamak için katı kurallar uygulanacak.

Piyasaya sağlanacak söz konusu ürünlerin üretildiği arazinin coğrafi koordinatları toplanacak ve denetlenecek.

AB Komisyonu, bu ürünleri üreten ülkeleri sınıflandıracak.

Atık yönetimine ilişkin teklife göre ise AB üyesi ülkelerin fakir ülkelere atık göndermesi zorlaştırılacak.

AB ülkelerinin plastik ve metal gibi çeşitli atıklarını OECD üyesi olmayan ülkelere göndermesi sınırlandırılacak.

Bu ülkelere atık sadece ülkenin atığı sürdürülebilir biçimde yönetecek imkanı varsa gönderilebilecek.

OECD ülkelerine gönderilen atıklar da gözlenecek. Atıkların bu ülkelerde ciddi çevre sorunlarına neden olması halinde gönderim geçici olarak durdurulacak.

AB dışına atık ihraç eden tüm şirketler, bunları alan tesislerin çevreye duyarlı biçimde faaliyet gösterdiğinden emin olacak.

Toprak stratejisine göre de toprağın daha sağlıklı olmasına yönelik çeşitli tedbirler uygulanacak.

Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.