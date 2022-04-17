DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tükiye'ye sadece Rus turist taşıyacak yeni havayolu hamlesi
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi neden erken final yaptı?
Şampiyon Batman Petrolspor 2.Lig'de!
Evde beslenecek kafes kuş türleri nedir?
Konyaspor, Gaziantep FK'yı farklı yendi
'Beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi
Tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar
Survivor’da takımlar karışacak mı? Yeni takımlar nasıl olacak?
Evde bakım yardımı ödemeleri başladı
MHK krizi büyüyor! Başkan Ferhat Gündoğdu istifa etti
Yatsı namazından önce teravih namazı kılınır mı? Teravih namazından önce vitir kılınır mı? Teravih vakti sabit midir?
Ronaldo 'hat-trick' ile 850 bin sterlin fazladan kazandı
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Teravih namazının mahiyeti ve hükmü nedir Diyanet? Teravih namazının kılmanın dini hükmü nedir?
AB'den üye ülkelere çağrı: Ukrayna'ya hızlı silah sağlayın!

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / AB'den üye ülkelere çağrı: Ukrayna'ya hızlı silah sağlayın!

AB'den üye ülkelere çağrı: Ukrayna'ya hızlı silah sağlayın!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, imkanı olan AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya hızlı silah sağlaması çağrısında bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-17 15:48:47
AB'den üye ülkelere çağrı: Ukrayna'ya hızlı silah sağlayın!

Von der Leyen, Bild gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum. Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği şeyleri alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AB'ye üye ülkelere Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısında bulunan von der Leyen, "Tüm üye ülkeler için geçerli olan şey, kim yapabiliyorsa (silahları) hızlı tedarik etmeli, çünkü Ukrayna ancak o zaman Rusya'ya karşı acil savunma mücadelesinde başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Rusya'ya karşı AB'nin hazırlamakta olduğu altıncı yaptırım paketine işaret ederek, "Bankacılık sektörüne, özellikle de Rusya bankacılık sektörünün yüzde 37'sini oluşturan Sberbank'a bakmaya devam ediyoruz. Elbette enerji konuları da var." şeklinde konuştu.

Savaşın bir an önce son bulması için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Aynı zamanda, en kötü durumda savaşın aylarca hatta yıllarca sürebileceği gerçeğine kendimizi hazırlamalıyız." görüşünü paylaştı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş